Campaigning Summit Switzerland: Wie Content Marketing im Jahr 2025 aussehen wird

Am 5. April 2019 treffen sich Experten der internationalen Campaigning-Szene aus den Branchen Kommunikation, Marketing, Change Management und Public Affairs zum siebten Mal beim Campaigning Summit Switzerland. Die Ausgabe 2019 steht im Zeichen von «Campaigning Innovation».

Neben KI-Pionier Steffen Konrath und dem britischen Model Harnaam Kaur wird auch Peter Hogenkamp, CEO der Scope Content AG, als Referent bei der kommenden Ausgabe auftreten. Er wird erläutern, wie Content Marketing im Jahr 2025 aussehen wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Gründung der Zeix AG im Jahr 2000, einer auf Usability und User Education spezialisierten Agentur, habe Hogenkamp früh verstanden, dass man in der digitalen Welt stets die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen sollte. Als 2006 die ersten Blogs und wenig später Twitter und Facebook aufkamen, gründete er die Blogwerk AG und «war damit Pionier in Sachen Social Media Marketing», heisst es in der Mitteilung.

Nach drei Jahren in der Geschäftsleitung der «Neuen Zürcher Zeitung» investierte er 2014 in die Scope Content AG, deren Mehrheit er 2016 übernahm. Die ursprüngliche Kurationsplattform hat sich mittlerweile in eine Business-to-Business-Software gewandelt, die Unternehmen im Bereich Content Marketing unterstützt (persoenlich.com berichtete).

Wie sich Content Marketing in den nächsten Jahren weiterentwickelt, welche Hürden die Branche nehmen muss und wie Mensch und Maschine in Zukunft zusammenarbeiten, wird er in seinem Referat mit dem Arbeitstitel «Content Marketing der Zukunft im Zusammenspiel von Mensch und Maschine» genauer erläutern. (pd/as)