Die Jugend, Sir Mary und Shining Pictures haben Eltern auf die Klimademo aufmerksam gemacht. Die Schweizer Klimajugend habe den Eltern einen Brief geschrieben. Schweizweit würden die Medien berichten und über 50’000 Menschen kämen zu den Klimademos – besonders häufig vertreten sei die Eltern-Generation, heisst es in einer Mitteilung.







Im Vorfeld zur Klimademo am 6. April schrieb die Schweizer Klimajugend den eigenen Eltern einen offenen Brief und habe die Medien informiert. Mit der Schlagzeile «Wir bitten euch wacht auf!» habe der «Blick» laut Mitteilung die Story aufgegriffen: «In einem offenen Brief, der ‹Blick› vorliegt, fordern die Demonstranten Mütter und Väter, Grossmütter und Grossväter dazu auf, sich ihnen anzuschliessen.» «20 Minuten» habe gleich den gesamten Brief abgedruckt und berichtet: «Liebe Eltern bitte kämpft mit uns für eine Zukunft!»

Dann kreierten die Jugendlichen aus dem Brief ein Online-Video. «Wachet uf!» schrieb beispielsweise «Watson» und titelte: «Mit diesem Video will die Klimajungend ihre Eltern an die Demo bringen.»

Schliesslich hätten an der Klimademo vom 6. April schweizweit über 50’000 Menschen teilgenommen, alleine in Zürich seien 15’000 auf die Strasse gegangen. Und darüber, wie der grosse Aufmarsch zustande kommt, herrsche Einigkeit. Der «Tages-Anzeiger» schrieb, die Veranstalter hätten für diese Klimademo versucht, vor allem Kinder und deren Eltern zu mobilisieren. «Unter den Teilnehmern der zweiten Samstags-Demo sind viele Kinder und Eltern.»

Genau gleich die NZZ: «Auffallend war am Samstag, dass auch die Eltern- und Grosselterngeneration stark vertreten war.» Die «Berner Zeitung»: «Für die heutige Klimademo forderten die Organisierenden speziell die Eltern auf, ihre Kinder an die Demo zu begleiten. Der Aufruf scheint gelungen.» Oder die Aargauer Zeitung: «Auffallend war am Samstag, dass auch die Eltern- und Grosselterngeneration stark vertreten war.»







Nicht anders sei es bei Online-Medien und Fernsehstationen gewesen. «Nau» berichtete aus Basel: «Die jungen Klimaaktivisten haben ihre Eltern kürzlich dazu aufgefordert, auch gegen den Klimawandel auf die Strasse zu gehen. In Basel wurde ihr Aufruf gehört.» Das Schweizer Fernsehen: «Nicht nur Schülerinnen und Schüler sollten diesmal demonstrieren, hiess es in einem im Vorfeld verbreiteten Aufruf der Bewegung.» Und TeleZüri: «Jetzt marschieren die Eltern mit.»

Verantwortlich: Agentur: Sir Mary; Produktion: Shining Pictures; Produzent: Stefan Bircher; Regie: Ari Zehnder; Kamera: Nathalie Kamber; Ton: André Brauen; Produktionsleitung: André Agustoni; Musik/Sounddesign: Jingle Jungle; Lichtequipment: Leuchtturm und FTK; Kameraequipment: Eberle Filmequipment. (pd/log)