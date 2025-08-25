Martin Walthert: «Wir sind effizienter unterwegs als die Konkurrenz»

Herr Walthert, Sie sind zum CMO of the Year 2025 gewählt worden. Was zeichnet einen guten Marketingchef aus?

Zuvorderst steht meines Erachtens die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, in dem Aussergewöhnliches entstehen kann. Daneben ist es wichtig, mit weit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, um in der sich schnell wandelnden Marketingwelt ständig zu lernen und Chancen zu erkennen. Mindestens ebenso entscheidend ist es aber, stringent eine langfristige Vision zu verfolgen und ob all der Opportunitäten den kritischen Blick auf deren Effektivität hinsichtlich dieser Vision nicht zu verlieren.

Die Digitec-Galaxus-Kampagnen werden inhouse hergestellt. Was bedeutet dies jetzt konkret?

Wir haben die Fähigkeiten, die es zur Realisierung von «regulären» Kampagnen benötigt, inhouse aufgebaut und dazu quasi eine Inhouse-Agenturlandschaft geschaffen. Mit Teams für Media, Kreation, Redaktion, Beratung und so weiter. Für grössere Bewegtbildproduktionen arbeiten wir aber regelmässig mit externen Produktionsfirmen zusammen, auch vergeben wir immer mal wieder Spezialaufträge an einzelne Spezialistinnen und Spezialisten.



Welches Werbebudget steht Ihnen jährlich zur Verfügung?

Das kommunizieren wir nicht öffentlich. Es ist eine ordentliche Summe, gemessen am Umsatzvolumen sind wir aber effizienter unterwegs als die Konkurrenz.

Digitec-Galaxus gehört Migros. Wie fest sind Sie in den Konzern eingebunden? Gibt es Berührungen?

Über den Verwaltungsrat und generell hinsichtlich strategischer Entscheide und Projekte sind wir gut abgestimmt. Im operativen Alltag gibt es nur selten Berührungspunkte.



Nach welchen Kriterien entstehen Ihre Kampagne?

Relativ klassisch: Wir eruieren laufend den kommunikativen Bedarf, die Botschaften, die Zielgruppen, wobei uns auch eine gewisse Kontinuität wichtig ist. Daraus entstehen in der Regel interne Pitches oder Brainstormings mit neuen Kampagnenideen oder Iterationen und Verbesserungen bestehender Plattformen.



Inwiefern haben sich die Kampagnen in den vergangenen Jahren verändert?

Wir werden immer grösser und haben dementsprechend andere finanzielle Möglichkeiten. Trotzdem versuchen wir, kreativ unangepasst und auch polarisierend zu bleiben.



Wie feiern Sie Ihren Titel?

Dazu habe ich mir noch gar nicht grosse Gedanken gemacht. Der Titel steht für die Leistung der ganzen Abteilung, diese macht mich stolz. Wir werden sicher noch Gelegenheit finden, darauf anzustossen.