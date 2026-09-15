Goldbach Group: «Wir überprüfen Organisation und Prozesse laufend»

Der am Dienstag bekannt gegebene Stellenabbau ist der dritte in drei Jahren. Wie lange geht das so weiter?

Die früheren Massnahmen hatten unterschiedliche Ursachen: Vor drei Jahren stand die Rücknahme der Vermarktung von 20 Minuten/Tamedia im Vordergrund, im letzten Jahr waren vor allem zentrale Dienste betroffen. Der Medien- und Werbemarkt verändert sich weiter. Die nun angekündigten Massnahmen sind Teil unserer Neuausrichtung auf diese veränderten Marktbedürfnisse.

Vom Abbau waren seit 2024 insgesamt über 110 Stellen betroffen. Hat Goldbach in dieser Zeit auch neue Stellen geschaffen?

Seit 2024 wurde der Stellenbestand nicht ausgebaut. Unser Fokus lag darauf, Organisation und Prozesse angesichts der veränderten Marktbedingungen zu überprüfen und gezielt anzupassen.

Der aktuell angekündigte Abbau folgt auf eine Straffung der Strukturen in der Bewegtbildvermarktung. Warum ist Goldbach in diesem Bereich mit weniger Leuten besser aufgestellt?

Die Vermarktungseinheiten für Digital und TV/Replay waren zu komplex und bei Technologie sowie Abwicklung nicht agil genug. Mit ihrer Zusammenführung bündeln wir Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, reduzieren Doppelspurigkeiten und vereinfachen Prozesse. Damit können wir lineares und digitales Video aus einer Hand anbieten und die Bedürfnisse von Werbekunden und Agenturen gezielter bedienen. Die Bündelung der Vermarktung unseres Bewegtbildinventars in einer neuen Einheit ist ein klares Bekenntnis unserer Aktionäre TX Group, RTL und Seven.One zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung von Goldbach.

«Konkrete weitere Massnahmen sind derzeit nicht geplant»

Gibt es weitere Doppelspurigkeiten im Unternehmen, die irgendwann ebenfalls beseitigt werden?

Wir überprüfen unsere Organisation und Prozesse laufend. Im Zentrum stehen schlanke Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und der gezielte Einsatz unserer Ressourcen. Konkrete weitere Massnahmen sind derzeit nicht geplant. Die Reduktion erfolgt – wie oben beschrieben – im Kontext eines Marktbedürfnisses: die Bewegtbildvermarktung zu bündeln. Diese Strategie verfolgen auch die AdAlliance und Seven.One in ihren Heimmärkten.

Goldbach hat gestrichene Kaderpositionen wie die Leitung Kommunikation und die Leitung Marketing nicht mehr besetzt. Warum kommt das Unternehmen ohne diese Funktionen aus?

Kommunikation und Marketing bleiben wichtige Aufgaben für Goldbach. Wir haben die Verantwortlichkeiten jedoch neu gebündelt und auf separate Leitungsfunktionen verzichtet. Der Fokus liegt auf der internen Kommunikation sowie der Verkaufsförderung für unsere Partner und Inventareigner. So stellen wir sicher, dass die Aufgaben professionell wahrgenommen werden und die Organisation schlank bleibt.