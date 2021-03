Too Good To Go: Yann Gurtner ist neuer Head of Marketing

Food Waste ist ein Problem, auch in der Schweiz. Too Good To Go kämpft täglich dafür, dass weniger Essen verschwendet wird. Yann Gurtner ist der neue «Waste Warrior» im Bunde und übernimmt gemäss Mitteilung die Position des Marketingleiters. «Ich möchte noch mehr Menschen in der Schweiz dazu bewegen, gemeinsam mit uns gegen Lebensmittelverschwendung zu kämpfen», wird er in der Mitteilung zitiert. Er orchestriert alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten der Bewegung und widmet sich zudem der Entwicklung und Positionierung der Marke Too Good To Go.

Gurtner bringt nicht nur viel Erfahrung in Marketing und Kommunikation mit, sondern hat sich auch einen Namen in der Zürcher Gastroszene gemacht. So lancierte er über die letzten Jahre erfolgreich die Gastro-Lokale Acid und Nude. Zuvor begleitete er als Deputy Director Brand & Marketing Communication beim Mobilfunkanbieter Orange das Rebranding zu Salt. Bereits vorher leitete er bei Orange mehrere Jahre die Abteilung Sponsoring & Events. (pd/lom)