Tincan: Zuger Agentur expandiert in die Ostschweiz

Publiziert am 14.09.2026

Der neue Standort an der Spinnereistrasse 29 in einem ehemaligen Fabrikgebäude im Loft-Stil sei ideal für Kundengespräche und Kampagnenarbeit, lässt sich Raphael Willi, Partner bei Tincan, in der Mitteilung zitieren. Er habe den Aufbau der Creative Factory massgeblich mitverantwortet.

Die strategische und operative Leitung übernimmt Nicoline Ineichen, Marketing Consultant bei Tincan. Über die Vernetzung mit den bestehenden Standorten soll von Rapperswil-Jona aus das gesamte Leistungsspektrum der Agentur angeboten werden – von Strategie und Branding über KI und Apps bis zu Video- und Podcast-Produktionen.

Tincan wurde 2013 in Zug gegründet, 2023 folgte Zürich, 2025 Genf (persoenlich.com berichtete). Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund fünfzig Mitarbeitende in den vier Bereichen Tincan Hello, Tincan Digital, Tincan Clicks und Tincan Motion. (pd/nil)