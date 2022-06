Zentralplus: Zusammenarbeit mit Bäckerei Moos lanciert

So sieht ein optimaler Start in den Tag aus: frisch gebrühter Kaffee, ein Gipfeli direkt aus dem Ofen und aktuelle, regionale News und Informationen. Möglich macht dies in Luzern die Partnerschaft zwischen Zentralplus und der Bäckerei Moos, wie es in eine Mitteilung heisst.



Nachdem Zentralplus vor Kurzem ein Projekt in Zug lanciert hat, setzt die regionale Newsplattform dieses nun auch in Luzern um. Mit der Bäckerei Moos wurde dafür der ideale Partner gefunden. Gemeinsam servieren sie der Luzerner Bevölkerung künftig topaktuelle News und regionale Storys zum ofenfrischen Gipfeli.



Mit einem Klick zu den Geschichten aus Luzern



Zu diesem Zweck wird Zentralplus in allen sechs Filialen der Bäckerei Moos in Luzern, Horw und Kriens präsent sein. Beim Kaffeetrinken in einer der Filialen der Bäckerei Moos muss man bloss den QR-Code von Zentralplus scannen. Dieser befindet sich auf dem Aufsteller auf jedem Tisch in den drei Cafés.



Nach dem Scannen des QR-Codes landet man direkt auf der Newsplattform von Zentralplus und kann sich über die Geschehnisse in Luzern informieren. Auf zentralplus.ch gibt es ein breites Angebot an Newsmeldungen zu der Region, an gut recherchierten Luzerner Geschichten und vielfältigen Blogs. Zentralplus ist die Zeitung, die immer verfügbar ist, an 365 Tagen topaktuell und kostenlos. So ist man nach der Kaffeepause bei der Bäckerei Moos nicht nur gestärkt, sondern auch auf dem neusten Stand.



Keine Zeit für eine Kaffeepause vor Ort? Nicht nur das Weggli, auch Zentralplus gibt es «to go». Auch auf dem Brotsäckli gibt es daher den QR-Code, mit dem man direkt zu den regionalen News gelangst. Somit kann man die täglichen News ganz bequem zu Hause, unterwegs im Zug oder in der Pause auf der Arbeit lesen, heisst es in der Mittelung.



Eine Partnerschaft, von der alle profitieren



«Als uns die Anfrage erreichte, waren wir sehr erfreut. Zentralplus ist in der Stadt Luzern ein beliebtes Online-Portal. Mit dieser Partnerschaft erhoffen wir uns, eine grössere Bekanntheit mit unseren sechs Standorten in der Agglomeration zu erzielen. Wir freuen uns über die Partnerschaft!», wird der Geschäftsführer der Bäckerei Moos Marco Mezzadri, in der Mitteilung zitiert.



«Zentralplus setzt seit 10 Jahren auf regionale Informationen. Dass wir dies gemeinsam mit einem in der Region so starken Partner zum Ausdruck bringen können, freut mich sehr», so Melanie Koch, die bei Zentralplus für Partnerschaften zuständig ist. Sowohl Zentralplus als auch die Bäckerei Moos seien überzeugt, dass durch die Zusammenarbeit für alle Beteiligten ein Mehrwert entstehe. Davon würden auch die Luzerner und Luzernerinnen profitieren, die Zentralplus bisher nicht kannten, und Kundinnen und Kunden, die für einen perfekten Start in den Tag nicht nur das frische Gipfeli, sondern auch die täglichen News schätzen, heisst es schliesslich. (pd/mj)