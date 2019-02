Die IAB Switzerland Association, der Branchenverband der Schweizer Digitalwerbung, zog für das Geschäftsjahr 2018 an der Generalversammlung vom Donnerstag eine durchweg positive Bilanz: Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Gewinn von rund 40'000 Franken abgeschlossen.

Die positive Bilanz der IAB Switzerland basiert einerseits auf den stets gut besuchten Diplomkursen sowie bei Firmen geschätzten massgeschneiderten Inhouse Trainings der IAB Academy. Andererseits trugen 2018 auch die erfolgreichen Branchenevents der IAB Switzerland, wie der erstmals durchgeführte Content Marketing Day oder der erste Programmatic Day in der Westschweiz zu diesem Ergebnis bei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Veränderungen im Vorstand sowie Advisory Board

Mit der Generalversammlung wechseln Claus Bornholt, Gründer von Westhive, sowie Marco Gasser, Chief Sales Officer bei «20 Minuten», vom Vorstand in das Advisory Board. Für Claus Bornholt übernimmt als erste Frau Evelin Wachter, Head of Digital bei Publicis Media Switzerland, den Agentur-Vorsitz. Alexander Horrolt, Managing Director bei Goldbach, wird für Marco Gasser in den Vorstand berufen und füllt die Publisher-Position aus.

Das Advisory Board wird künftig um zwei Vertreter der Kundenseite verstärkt: Cyril Hänggi, Projektleiter Media Konditionsmanagement & Strategie beim Migros-Genossenschafts-Bund, sowie Tharek Murad Aga, Leiter SUB Digital Marketing Credit Suisse (Schweiz). Zudem bestätigt die Generalversammlung eine erneute zweijährige Amtszeit aller verbleibenden Mitglieder des Vorstands und Advisory Boards.

Vanessa Marr, Head of eCommerce bei Localsearch, und Cathrin Rubenson sind nicht zur Wiederwahl angetreten und verabschieden sich aus dem Advisory Board.

IAB Academy

Die Diplomlehrgänge der IAB Academy sind aus der Weiterbildungslandschaft im Digital Marketing nicht mehr wegzudenken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. 2018 waren alle sechs Grundkurse ausgebucht. Immer mehr Fachkräfte lassen sich im Digital Marketing von der IAB Switzerland aus- oder weiterbilden und vertrauen auf das Know-how der IAB Academy-Experten. Zudem liessen 2018 Unternehmen wie Credit Suisse, Admeira, Post und Amag ihre Mitarbeiter sowie die IG Elektronische Medien ihre Mitglieder durch die IAB Academy mittels Inhouse-Trainings weiterbilden. Insgesamt verzeichnete die IAB Academy letztes Jahr über 300 Absolventen.

Ziele für 2019

Für 2019 steht vor allem eine neue Erhebung zu den digitalen Werbeumsätzen der Schweiz im Fokus. Diese hat zum Ziel den Werbemarkt brutto sowie netto abzubilden und ein besseres Verständnis hierfür zu entwickeln. Darüber hinaus wird die IAB Switzerland weiterhin die Themen Viewability/Visibility, AdFraud, die Datenschutzverordnungen der Schweiz und der EU sowie Data Analytics & Insights weiter vorantreiben. (pd/cbe)