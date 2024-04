Die Zürcher Digital-Marketing-Agentur NK Media hat im April zwei neue Teamleads eingestellt. Djama Warsama übernimmt von Mitgründer Max Felner das Sales-Team, während Valentina Buoli das Content-Team leitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Valentina Buoli gewinne NK Media «eine erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Content Producerin und Videospezialistin». Ihre langjährige Expertise bei Top-Unternehmen wie Jung von Matt Play und Sky Italia könne sie nun in das junge Unternehmen einbringen. Buoli übernimmt bei NK Media den Bereich Content, der unter anderem Brand Ambassador- und Campaigning-Angebote umfasst.

Djama Warsama bringt laut Mitteilung umfassende Erfahrungen im Verkauf, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, zu NK Media. Von seiner Zeit bei Too Good To Go bis hin zu EF Education First habe er bewiesen, dass er Unternehmen dabei unterstützen könne, ihre Vertriebs- und Marketingziele zu erreichen. Als Speaker in Unternehmen als auch an Hochschulen, wie der ZHAW, habe er zudem seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe Vertriebsstrategien effektiv zu vermitteln. Seine Fähigkeiten im persönlichen Verkaufsgespräch und im Projektmanagement würden ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Team von NK Media machen. (pd/cbe)