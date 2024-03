Die neue Website der FRZ Flughafenregion Zürich (www.flughafenregion.ch) ist ansprechend und benutzerfreundlich, und sie bietet ein emotionales Erlebnis. Entwickelt von Publicis Groupe, soll die Website Besucherinnen und Besucher inspirieren, die Region und ihr Netzwerk zu entdecken. Das Design ist frisch, die Navigation intuitiv und interaktiv. Zur Anwendung kommt eine moderne Gestaltung mit Farbverläufen, Polarlichtern, Petrolfarben und Glasmorphismus. Parallel zum Relaunch der Website wurde auch das Logo einem Refresh unterzogen: Das Cyan leuchtet etwas heller (Farbcode: #009dff). Weitere Neuheiten: Aktuelle Publikationen wie Medienberichte sind im Mediacenter abgelegt. Die Website ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

Das sind die Trends

Moderne Website-Gestaltung konzentriert sich auf die Schaffung einer benutzerfreundlichen, informativen und visuell ansprechenden Online-Präsenz, die als digitale Visitenkarte eines Unternehmens dient. Der Trend geht allerdings weiter in Richtung personalisierte Inhalte, Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), Motion-Design, immersives Storytelling, progressive Web-Apps (PWAs), Voice-Search-Optimierung und Mobile-first-Ansatz.

Eine Unternehmens-Website will die Sichtbarkeit und die Reichweite der Marke erhöhen. Sie dient der Leadgenerierung und der Kundenakquise sowie der Verbesserung des Kundenservice. Die klar strukturierte Website soll Relevanz und Mehrwert für die Zielgruppe, Aktualität sowie die Spiegelung der Unternehmenswerte vermitteln.



Das sind die Kernkompetenzen

Die Website soll nicht nur funktional und ästhetisch sein, sie muss effektiv relevante Informationen der eigenen Unternehmung transportieren. Wir haben zahlreiche Websites mithilfe von künstlicher Intelligenz analysiert und speziell nach dem strategischen Wettbewerbsvorteil, der Kernkompetenz und der Value-Proposition einiger prominenter FRZ-Member gesucht. Zum Beispiel Microsoft als führender Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen und Privatkunden: Das Unternehmen verfügt über eine sehr breite Palette von Produkten, darunter Betriebssysteme, Office-Anwendungen, Cloud-Services und Serverlösungen. Microsoft Azure ist eine der weltweit führenden Cloud-Plattformen und bietet Unternehmen eine breite Palette von Diensten, wie etwa Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Microsoft hat mit der Beteiligung an OpenAI (ChatGPT) einen Coup gelandet. Heute ist der Konzern 3 Billionen US-Dollar wert (zum Vergleich das Schweizer Bruttoinlandprodukt von rund 0,85 Billionen USD).

Die Grossbank UBS verfügt über eine starke Vermögensverwaltungsplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar. Zum strategischen Wettbewerbsvorteil zählen Fokus auf vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger, starke Bilanz und hohe Kreditwürdigkeit. Die UBS bietet ihren Kunden seit vielen Jahren nachhaltige Anlagestrategien an, die den ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) entsprechen.

Was können wir der Website von ABB – dem Energie- und Automatisierungstechnikkonzern mit Hauptsitz in Zürich – entnehmen? ABB ist mit ihren 105 000 Mitarbeitenden führend in der Entwicklung von Technologien für die digitale Fabrik, Automation und die intelligente Energieversorgung.

AMAG AG ist mit einem Marktanteil von 32,4 Prozent einer der grössten Autoimporteure der Schweiz. Die Marken Volkswagen, Audi, SEAT/Cupra, Škoda und VW Nutzfahrzeuge haben sich in den vergangenen zehn Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. Deshalb hat AMAG in dieser Zeitspanne den Marktanteil um 7 Prozentpunkte ausgebaut. AMAG erweitert zunehmend ihr Angebot um moderne Mobilitätslösungen. Dazu zählen Leasingoptionen, Car-Sharing-Dienste und andere innovative Mobilitätsangebote, die den veränderten Bedürfnissen und Trends im Mobilitätssektor entsprechen.

FRZ-Platinpartner Hörmann Schweiz AG verfügt über ein starkes Fundament an strategischen Wettbewerbsvorteilen, die sie im Markt erfolgreich positionieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein starkes Markenimage, ein breites Produktportfolio, ein exzellentes Vertriebs- und Servicenetz, einen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit sowie eine starke Unternehmenskultur aus. Der Marktführer für Tore, Türen und Antriebe ist ein Synonym für Sicherheit, Komfort und Innovation.

Wie hebt sich SWICA AG, basierend auf den Informationen auf der Homepage, von anderen Unternehmen ab? SWICA ist eine der führenden Krankenversicherungen in der Schweiz. Der Gesundheitspartner bietet eine breite Palette von Zusatzversicherungen, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. SWICA legt grossen Wert auf Prävention und Gesundheitsförderung und bietet ihren Kunden verschiedene Dienstleistungen in diesemBereich an.

SWICA zeichnet sich durch eine hohe Qualität in der Beratung und im Kundenservice aus. Sie bietet ihren Kunden im Schadenfall schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Was zeichnet das neue FRZ-Member Coca-Cola aus? Coca-Cola, eine der bekanntesten Marken der Welt, ist ein Paradebeispiel für ein internationales Unternehmen, das ein einheitliches Branding und Marketing verfolgt. Das klassische Coca-Cola wird weltweit nach derselben (geheimen) Rezeptur hergestellt. Coca-Cola verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit, der auf soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung ausgerichtet ist. Coca-Cola steht für Diversität und Inklusion ein. Mit Coke Studio™ hat Coca-Cola eine bahnbrechende globale Musikplattform geschaffen, die die spannendsten aufstrebenden Künstler:innen und etablierte Bands aus allen Ecken der Welt zusammenbringt.

IKEA ist einer der weltweit führenden Möbelhändler, der für ein preiswertes Angebot steht. IKEA produziert die meisten seiner Möbel selbst, was eine hohe Qualität und Kontrolle über die Kosten ermöglicht. Stilvolles Wohnen für alle: IKEA ermöglicht es jedem, stilvoll zu wohnen, unabhängig vom Budget. IKEA-Möbel sind funktional, langlebig und pflegeleicht. IKEA engagiert sich für Nachhaltigkeit und verwendet umweltfreundliche Materialien.

AXA – Goldpartner der FRZ – ist eine der führenden Versicherungen in der Schweiz. AXA verfügt über ein umfassendes Angebot an Versicherungen, Vorsorge- und Finanzdienstleistungen. AXA ist stark kundenorientiert und bietet ihren Kunden ein hohes Mass an Service und Qualität. AXA engagiert sich in verschiedenen sozialen und kulturellen Projekten.

Sunrise – Official Partner der FRZ – ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz, der sich durch Netzqualität, Innovation, Kundenservice, Preis-Leistung und Zusatzleistungen auszeichnet. Sunrise hat das grösste 5G-Netz der Schweiz. Das bedeutet, dass Sunrise-Kunden an den meisten Orten in der Schweiz 5G nutzen können.



www.flughafenregion.ch