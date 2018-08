Tamedia: 20 Vollzeitstellen werden abgebaut

Die Schweizer Mediengruppe Tamedia streicht im Bereich Editorial Services Deutschschweiz bis Februar 2019 rund 20 Vollzeitstellen. Gründe dafür seien die Anfang Jahr eingeführte Organisationsform sowie neue Produktionssysteme, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Vereinheitlichung der Layouts, der Produktionssysteme und -prozesse ermögliche Automatisierungen und Effizienzsteigerungen. Mit der neuen Organisation will Tamedia die Qualität und die wirtschaftliche Eigenständigkeit und damit die journalistische Unabhängigkeit ihrer Titel sichern sowie die digitalen Angebote stärken.

Interne Wechsel oder Fluktuationen

Betroffen von diesem Stellenabbau sind voraussichtlich rund 30 Personen, wie Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, auf Nachfrage von persoenlich.com sagte. Eine definitive Zahl könne er aber nicht nennen, da erst jetzt die Konsultationsphase beginne. «Das heisst, es werden Gespräche mit Betroffenen geführt, um allenfalls andere, interne Lösungen zu finden», so Matthey. «Personalgespräche und mögliche Kündigungen finden nach Abschluss der Konsultation und voraussichtlich Ende August statt.» Es gibt einen Sozialplan. Betroffen sind Produktionsabteilungen wie Layout, Korrektorat oder Bildredaktion aller drei Standorte Bern, Zürich und Winterthur.

Die «notwendigen Anpassungen» sollen soweit wie möglich über natürliche Fluktuationen und interne Wechsel vollzogen werden. Zudem hat Tamedia seit Juni 2018 einzelnen Mitarbeitenden Aufhebungsvereinbarungen und eine finanzielle Unterstützung bei der beruflichen Neuausrichtung angeboten. Sieben Personen hätten bis anhin diese Aufhebungsvereinbarung unterschrieben, sagt der Leiter Unternehmenskommunikation.

Ausbau des digitalen Journalismus

Gleichzeitig investiert Tamedia weiter in den Ausbau des digitalen Journalismus und die technologische Infrastruktur, um die Angebote zu erweitern und die Zahl der Digitalabonnemente zu steigern. Dazu gehören insbesondere die Bereiche digitales Storytelling, Datenjournalismus, Video, Infografik und soziale Netzwerke. Weiter soll der Aufbau von Produkt- und IT-Entwicklungsteams für die Bezahlmedien forciert werden.

Neue Organisation der bezahlten Tageszeitungen

Tamedia hatte die Redaktionen ihrer bezahlten Tages- und Sonntagszeitungen auf Anfang 2018 neu aufgestellt. Die neue Organisation ermöglicht zwei zentrale Redaktionen Tamedia in der Deutschschweiz und der Romandie mit hoher Dossierkompetenz an den Standorten Bern, Lausanne und Zürich sowie eigenständige Titelredaktionen nahe bei ihren Leserinnen und Lesern in den Regionen. (sda/lom)