CH Media: 3+ wird zur Dachmarke für acht Sender

Publiziert am 27.08.2026

Am 31. August 2006 ging 3+ erstmals auf Sendung, zunächst mit Hollywood-Filmen und US-Serien im Programm. Mit Formaten wie «Bauer, ledig, sucht…», «Bumann, der Restauranttester», «Jung, Wild & Sexy» und «Der Bachelor» setzte der Sender zunehmend auf eigene Schweizer Produktionen – darunter auch der bekannte Satz von Bachelor Vujo: «Und ihri Auge händ blinket.»

Mit weiteren Formaten wie «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus», «Die Höhle der Löwen Schweiz», «First Dates – Znacht für Zwei» und «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» habe 3+ sein Angebot seither kontinuierlich weiterentwickelt.

Zum 20-Jahr-Jubiläum von 3+ verweist CH Media in einem Factsheet auch auf die Bilanz der vergangenen zwei Jahrzehnte: Seit 2006 entstanden 52 Originals in rund 200 Staffeln und 1519 Folgen, was 21'800 Sendestunden entspricht. Für die Formate seien seither über 10'000 Personen gecastet worden. Im ersten Halbjahr 2026 erreichten die acht Sender der 3+-Familie gemäss Mediapulse-Daten täglich rund 929'000 Personen.

Neue Namen, klare Profile

Mit dem Rebranding entwickelt CH Media die Marke 3+ nun zum gemeinsamen Dach der acht nationalen Free-TV-Sender weiter, gleichzeitig werden die Programmprofile der Sender geschärft. Dabei bleibe 3+ seiner Haltung treu: «Echt. Unverschämt. Anders.»

Der Hauptsender 3+ behält seinen bisherigen Namen. Die bisherigen Sender 4+, 5+, 6+, 7+/Nickelodeon, TV24, TV25 und S1 werden durch die neuen Namen 3+ Movies, 3+ Series, 3+ Crime, 3+ Family, 3+ Adrenalin, 3+ Emotion und 3+ Focus ersetzt. Die Programme und ihre inhaltliche Vielfalt blieben erhalten, würden aber klarer geordnet, so CH Media weiter. Künftig trage bereits der Sendername dazu bei, zu zeigen, wofür der jeweilige Sender stehe.

«3+ hat immer wieder Neues gewagt und damit die Schweizer TV-Landschaft in den vergangenen 20 Jahren geprägt. Diese Stärke entwickeln wir nun weiter. Unter der Marke 3+ bringen wir unsere verschiedenen Entertainment-Welten unter einem Dach zusammen – von National League und Schwingen über Reality-TV bis zu Blockbustern, Kultserien und der Street Parade», wird CEO Michael Wanner in der Mitteilung zitiert.

Malte Probst, Leiter TV National bei CH Media, ergänzt: «Wir haben uns im Team intensiv gefragt, wie wir unser gewachsenes Angebot verständlicher machen können, ohne seine Vielfalt zu verlieren. Mit der gemeinsamen Marke 3+ schaffen wir Orientierung und geben jedem Sender ein klares Profil.» Entscheidend sei aber nicht allein der neue Name: Jeder Sender müsse sein Versprechen auch im Programm einlösen.

Im persoenlich.com-Interview sagt Probst dazu: «Entscheidend ist, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern sofort klar wird, welche Programmwelt sie erwartet.» Die bisherigen Namen hätten das jeweilige Programm oft nur unzureichend erklärt.

Das neue Erscheinungsbild folgt gemäss CH Media dem Prinzip «Vielfalt in der Einheit»: Ein weiterentwickelter 3+-Cube, eine gemeinsame Typografie und ein einheitlicher Aufbau verbinden alle acht Sender, während eigene Farben, Formen und Animationen jeder Programmwelt einen eigenen Charakter geben sollen. Das bekannte 3+-Markenzeichen bleibe in seiner Grundidee erhalten, werde aber klarer und reduzierter.

Als gemeinsame Schweizer Entertainment-Marke sei 3+ künftig auch auf Social Media, YouTube und über den Streamingdienst Oneplus präsent. Oneplus verbindet in einer App und einem Abo Inhalte der 3+-Entertainment-Welt mit den Angeboten von RTL+ und Paramount+. Im Zuge des Rebrandings erhalte auch Oneplus einen angepassten Markenauftritt.

Die neue Website der 3+-Senderfamilie ist laut CH Media online. Sie biete Informationen zu allen acht Sendern, zu den 3+ Originals und zum aktuellen Programm. Die bisherigen und neuen Senderlogos würden ab Donnerstag auf allen acht Free-TV-Sendern parallel gezeigt, bevor die vollständige Umstellung bis am 17. September 2026 abgeschlossen sei. (pd/cbe)