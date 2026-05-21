SRF: 404-Seite bewirbt neues Comedyformat

Publiziert am 21.05.2026

Die 404-Seite von SRF.ch ist derzeit mehr als nur eine Fehlermeldung – sie ist eine kleine Marketingaktion. Wer eine nicht existierende Seite aufruft, liest: «Das ist doch ein schlechter Witz! Bessere Witze gibt es im neuen Comedyformat ‹Fun Fatale›.» Darunter folgt gleich ein vollständiger Teaser mit Bild, Beschreibung und einem «Jetzt streamen»-Button.

Der Fehler wird so zum Werbeträger – ein Schmunzler, der funktioniert, weil er zum beworbenen Inhalt passt. Selbst ausprobieren geht einfach: beliebiges Wort hinter srf.ch/ eingeben – zum Beispiel srf.ch/persoenlich.com.

«Fun Fatale» läuft seit Mai am Sonntagabend auf SRF 1 und gibt ausschliesslich Comediennes aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland eine Bühne (persoenlich.com berichtete). Die letzte der vier Folgen ist am Pfingstmontag zu sehen. Bereits ausgestrahlte Folgen sind auf Play SRF abrufbar. (cbe)