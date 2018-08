SRF: 440 000 Zuschauer verfolgten Luzerner «Tatort»

440 000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonntagabend den Luzerner «Tatort – Die Musik stirbt zuletzt» auf SRF 1 geschaut. Das entspricht einem Marktanteil von 33,2 Prozent in der deutschen Schweiz, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Der neueste Luzerner «Tatort» gab bereits im Vorfeld viel zu reden (persoenlich.com berichtete). Regisseur Dani Levy musste für sein One-Take-Experiment – der ganze «Tatort» kommt ohne einen einzigen Schnitt aus – viel Kritik einstecken. Die deutsche Boulevard-Zeitung «Bild» sprach gar vom «schlechtesten Tatort aller Zeiten».

Viel Lob...

Heute Montag, am Tag nach der Ausstrahlung, tönt es insbesondere aus Deutschland ganz anders. Spiegel.de beispielsweise schreibt: Ein «grandioser <Tatort>-Saisonauftakt». Vor allem Kameramann Filip Zumbrunnen bekommt viel Lob für seine «virtuose Beweglichkeit». Gelohnt habe sich auch, dass sowohl in Hochdeutsch als auch in Schweizerdeutsch gedreht wurde. «Somit wird das bundesdeutsche Publikum jetzt nicht mehr mit einer monotonen Nachsynchronisierung des Schweizer Originals genervt, wie das sonst oft beim Schweizer Tatort der Fall war», heisst es weiter.

Von «grossem Kino» schreibt auch die «Frankfurter Allgemeine». Zum Glück seien Experimente innerhalb eines solchen Formats möglich. «Ziemlich originell verknüpft Levy als Autor und Regisseur Genre- und Autorenkino zu einem spannenden Krimi als Gesellschaftssatire.» Stern.de kommt zum Schluss, dass es wohl der beste «Tatort» war, der je aus Luzern gesendet wurde.

...aber auch Kritik

Von Schweizer Medien gibt es ebenfalls lobende Worte für Levys «Tatort»: «Das formale Wagnis, einen Krimi ohne einen einzigen Schnitt zu erzählen, ist sehenswert», schreibt blick.ch. Der Zuschauer werde sofort in die Handlung hineingerissen. «Levy hat etwas gewagt und TV-Geschichte geschrieben. Das bleibt.» Aber es gibt auch Kritik: «Die Geschichte ist zu ambitioniert», heisst es bei der Schweizer Boulevard-Zeitung weiter. Form und Inhalte kämen sich nicht entgegen, ein einfacherer Plot hätte das technische Experiment besser zur Geltung gebracht. Für TV-Kritiker René Hildbrand war es ein «weiterer Schweizer <Tatort> zum Vergessen». Dani Levys riskantes Unterfangen sei «gründlich misslungen», schreibt er in seiner Kolumne. Viele «Wackelbilder» und ein «schwer verdaulicher Fall», der «verworren, zu konstruiert, oft unlogisch bis abstrus war». (pd/lom)