Basler Zeitung: Adela Smajic ist neue Kolumnistin

von Christian Beck

Adela Smajic ist neu Kolumnistin bei der Basler Zeitung. Am Dienstag ist ihre erste «Ungeschminkt»-Kolumne mit dem Titel «Frauen sollten stolz auf mich sein! Ich bin es ja auch ...» erschienen. Sie liebe es, zu provozieren, sie kleide sich gerne durchaus freizügig und enttabuisiere unterschiedlichste Themen. «Ich setze das um, wofür die Frauen ursprünglich gekämpft haben oder teilweise weiterhin kämpfen. Ich bin selbstbestimmt und fordere das ein, was mir zusteht», so die 29-Jährige.

Die Kolumne ist die erste von vorerst drei. «Wir haben mit Adela Smajic abgemacht, dass sie in den Monaten Oktober, November und Dezember je eine Kolumne für die BaZ schreibt. Dann schauen wir gemeinsam, wie es weitergeht», so BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr auf Anfrage von persoenlich.com. «Entschieden ist noch nichts.»

Die ehemalige Telebasel-Moderatorin wurde 2018 als Protagonistin bei «Die Bachelorette» einer breiteren Öffentlichkeit bekannt (persoenlich.com berichtete). Aktuell moderiert sie «Der Bachelor – der Talk» auf 3+.