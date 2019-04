SRF: Adrian Wicky kommentiert neu Volleyball

Die Schweizer Volleyball-Playoffs gehen in die entscheidende Phase. Ab Donnerstag, 11. April 2019, überträgt Schweizer Radio und Fernsehen die Finalserien der Nationalliga A der Frauen und Männer als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App. Neu kommt Adrian Wicky als Kommentator zum Einsatz, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Seine journalistische Karriere startete der ehemalige Sportlehrer Wicky 1991 als Redaktor beim Engadiner Privatsender Radio Piz Corvatsch, heute Radio Engiadina. Seit 1995 arbeitet der gebürtige Langnauer in verschiedenen Funktionen für SRF Sport, unter anderem als Redaktor, Moderator und Kommentator im Radio sowie im TV als Produzent von Live- und Magazinsendungen. Seit 2016 ist er bei Radio SRF als Kommentator in den Sportarten Leichtathletik und Eishockey zu hören. Das Volleyballgeschehen verfolgt der 54-Jährige seit vielen Jahren als Journalist sowie als Spieler und in ehrenamtlichen Funktionen. Aktuell trainiert er ein Frauenteam in der 2. Liga.

«Volleyball ist ein grossartiger Mix aus Technik, Taktik und Athletik. Ich freue mich sehr auf die Finalspiele in der nationalen Meisterschaft und auf die Schweizer Nationalmannschaft bei der Frauen-EM im Sommer – und natürlich darauf, die Faszination dieser mitreissenden Sportart einem breiten Publikum näherzubringen», wird Adrian Wicky in der Mitteilung zitiert. Die Funktion als Volleyballkommentator übernimmt er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei SRF Sport. (pd/cbe)