Ellexx: Aktienprodukt nicht für Anfängerinnen geeignet

Seit November wird ein Finanzprodukt der Finanzplattform für Frauen ElleXX an der Börse gehandelt. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz», der darüber berichtet hatte, musste am Dienstag mehrere Passagen löschen, nachdem Patrizia Laeri, Mitgründerin und Chefin von ElleXX, wegen Sexismus geklagt hatte (persoenlich.com berichtete). In der SonntagsZeitung erhält sie für diesen Schritt Zuspruch: «Es ist gut und richtig, dass sich Patrizia Laeri wehrt», heisst es in einem Kommentar.

Gegenwind gibt es in einer anderen Sache. Fachleute üben in der SonntagsZeitung Kritik am Finanzprodukt von ElleXX. Es handelt sich um ein sogenanntes Tracker-Zertifikat auf einen Aktienkorb aus dreissig Firmen, die von ElleXX und der Migros-Bank als besonders frauenfreundlich ausgewählt wurden. Es wird als Einsteigerprodukt auch für Frauen ohne Anlageerfahrung beworben, dafür ist es aber gemäss übereinstimmenden Angaben mehrerer Fachleute nicht geeignet.

«Aktiv gemanagte Fonds und Produkte, die sich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, produzieren höhere Kosten und bedeuten mehr Risiko für die Anleger. Daran verdienen nur die Anbieter», sagt der Finanzexperte Erwin W. Heri, Professor für Finanztheorie und Gründer von Fintool, einer videobasierten Internetplattform für Finanzausbildung. Selbst eine Geschäftspartnerin von ElleXX, Olga Miler, Gründerin der Finanzcoaching-Plattform Smartpurse, sagt: «Themenfonds sind Ergänzungen zu einem Portfolio und weniger geeignet für Einsteigerinnen. Frauen, die noch keine Erfahrung haben mit Anlegen, würde ich von so speziellen Produkten abraten.»

Patrizia Laeri äussert sich in der Zeitung wie folgt: Ihr Unternehmen selbst habe «das Produkt nicht beworben». «Die Produkteseiten auf unserer Homepage sind Werbung und als solche klar gekennzeichnet.» (pd/wid)