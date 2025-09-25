Publiziert am 25.09.2025

Die TX Group beginnt am Freitag, 26. September, mit dem im August angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Das Medienunternehmen will über maximal drei Jahre eigene Aktien im Umfang von bis zu 6,25 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zurückkaufen.

Das entspricht einem Rückkaufvolumen von höchstens 662'500 Namenaktien. Der Rückkauf erfolgt zum Marktpreis auf einer zweiten Handelslinie zwecks Vernichtung der Aktien, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die zurückgekauften Titel sollen mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

Die TX Group hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung der Transaktionen beauftragt. Ziel des Programms ist eine effiziente Kapitalverwendung und die Rückführung von Mitteln an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Das Aktienrückkaufprogramm war Ende August zusammen mit den schwächeren Halbjahreszahlen 2025 angekündigt worden. Verleger Pietro Supino hatte das Programm mit vorhandener Überschussliquidität begründet (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)