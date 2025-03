Gassmann Media: Andrea Butorin verlässt das Bieler Tagblatt

In einer Gastrokolumne hat Andrea Butorin ihren Abschied vom Bieler Tagblatt verkündet. Ihre Tätigkeit bei der Regionalzeitung endete offiziell per Ende Februar 2025. «Dem Haus Gassmann bin ich sehr dankbar für all die Chancen, die ich in dieser Zeit erhalten habe», so Butorin auf Anfrage. «Nach so langer Zeit verspürte ich den Wunsch, beruflich Neues zu entdecken, wieder mehr zu schreiben sowie hintergründiger tätig zu sein.»

Im April startet Butorin als Reporterin Unterhaltung bei der GlücksPost. «Ich freue mich sehr auf viele spannende Begegnungen in der ganzen Schweiz, auf die Arbeit bei einer Wochenzeitschrift und auf das neue Team», so Butorin zu persoenlich.com.

Butorin leitete die Redaktion des Bieler Tagblatts ab April 2023 gemeinsam mit Tobias Graden. Zuvor war sie als stellvertretende Chefredaktorin tätig gewesen (persoenlich.com berichtete).

Auf Anfrage erklärte Nicoletta Cimmino, publizistische Leiterin von Gassmann Media: «Die Stelle wird nicht neu besetzt.»

In der Chefredaktion verbleiben somit Tobias Graden und Werner De Schepper, der im Januar 2025 dazu gestossen ist. Der frühere Blick- und SI-Chefredaktor war bereits seit April 2024 als Blattmacher im Mandatsverhältnis für das Bieler Tagblatt tätig.

Das Medienhaus Gassmann gibt das Bieler Tagblatt heraus und betreibt die zweisprachigen Medien ajour.ch, Radio Canal 3 und TeleBielingue. (cbe)