Investrends.ch: Andreas Schaffner übernimmt Plattform

Publiziert am 11.12.2025

BCP Business Content Production GmbH übernimmt per 1. Januar 2026 die digitale News-Plattform investrends.ch von der Publikontext AG. Andreas Schaffner, Gründer und CEO von BCP, übernimmt die redaktionelle und kommerzielle Leitung per sofort. Bestehende Verpflichtungen und die Angebotsstruktur bleiben für 2026 unverändert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zuge der Übergabe ziehen sich die Gründer Ralph Spillmann und Christian Weber sowie Chefredaktor Stefan Waldvogel zurück. Elias Thaler bleibt investrends.ch als Verantwortlicher für Marketing & Sales erhalten. Die Plattform, die sich aus fondstrends.ch entwickelt hat, erreicht laut eigenen Angaben monatlich rund 25'000 professionelle Investoren und verteilt einen Newsletter an 4500 Abonnenten.

«Ich freue mich, Investrends gemeinsam mit den Partnern strategisch und inhaltlich weiterzuentwickeln», wird Andreas Schaffner zitiert. Die Gründer Weber und Spillmann erklären: «Nach 18 erfolgreichen Jahren freuen wir uns, dass wir die Plattform an einen ausgewiesenen Medienexperten übergeben dürfen.» Investrends.ch wird Teil der Plattform Swiss-Institutional für institutionelle Anleger.

Andreas Schaffner gründete 2020 die BCP Business Content Production GmbH als Agentur für Beratung und Inhaltsproduktion. Als Wirtschaftsjournalist, Dokumentarfilmer und Jurist bekleidete er Führungspositionen bei CH Media, CNN Money Switzerland und Sphere. BCP berät Finanzunternehmen, produziert Video-, TV- und Podcast-Formate sowie die Event-Plattform Swiss Institutional. (pd/cbe)