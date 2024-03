Radio SRF Virus: Anik Leonhardt wird Moderatorin

SRF

«SRF Meteo» erscheint in neuem Design

Die gestalterischen Veränderungen sind in der App, im TV sowie auf der Website und auf Social Media zu sehen. «Wir freuen uns, unsere Inhalte in modernem Design zu präsentieren», so Redaktionsleiter Thomas Bucheli.