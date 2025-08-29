Maurmer Post: Anne-Friederike Heinrich wird Chefredaktorin

Publiziert am 29.08.2025

Die Maurmer Post hat Anne-Friederike Heinrich ab 1. Oktober 2025 zur neuen Chefredaktorin ernannt. Die Entscheidung fiel nach einem Auswahlverfahren der neu gewählten Kommission unter der Leitung von Präsidentin Anita Gut, wie es in der aktuellen Ausgabe der Maurmer Post heisst. Der Gemeinderat habe ihre Anstellung formell beschlossen.

Heinrich bringt über 25 Jahre Erfahrung im Journalismus mit, unter anderem als Chefredaktorin der Werbewoche bis Ende 2017 (persoenlich.com berichtete). Das Redaktionsteam bleibt mit Stephanie Kamm und Brigitte Selden bestehen und will unter Heinrichs Führung die Zeitung als lebendiges Austauschforum für die Bevölkerung der fünf Dörfer in der Gemeinde weiterentwickeln.

Heinrich lebt aktuell in Zürich und plant laut der Mitteilung in eigener Sache, im nächsten Jahr nach Pfaffhausen zu ziehen. Das Mandat von Gerold Brütsch-Prévôt endet Ende September 2025.

Die Ernennung von Anne-Friederike Heinrich erfolgt vor dem Hintergrund einer Umgestaltung der Maurmer Post im März 2025. Damals stellte der Gemeinderat die Zeitung als «klassische Gemeindepublikation» mit Forumscharakter neu auf und untersagte kritische Berichterstattung über Behörden und Verwaltung (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)