IWP-Preis: Arthur Rutishauser erhält Preis für zwei seiner Artikel zur Credit Suisse

Publiziert am 25.08.2025

Die Jury würdigt mit dem Preis die beiden Artikel von Arthur Rutishauser: «Wie Lehmann und Körner die Rettung verspielten» vom 16. März 2025 und «Das grosse Versagen des Parlaments» vom 8. Dezember 2024, beide erschienen in der Sonntagszeitung, die Rutishauser als Chefredaktor leitet.

Die Texte überzeugten durch faktenbasierte Analyse, prägnante Sprache und kritische Betrachtung wirtschaftspolitischer Zusammenhänge, wie die Jury mitteilte. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert.

Die Verleihung findet am 9. September 2025 an der Universität Luzern statt. Die Laudatio hält Dr. Reinhard Sprenger, Mitglied der Jury. Im Rahmen der Veranstaltung spricht Peter Wanner, Verleger und Verwaltungsratspräsident der CH Media Holding AG, zum Thema «Warum die Anständigen endlich reden müssen – das Glaubwürdigkeitsproblem der Wirtschaft».

Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP vergibt seit 2024 einen Preis für Wirtschaftsjournalismus. Die erste Auszeichnung erhielt Katharina Fontana von der NZZ für ihren Artikel «Der grosse Bluff der Lohndiskriminierung». (pd/nil)