Publiziert am 14.02.2025

Vor allem der geplante Abbau in der Wissenschaftsredaktion von Radio SRF und die Streichung des Wissenschaftsmagazins auf SRF 2 Kultur und SRF News beunruhige engagierte Wissenschaftler zutiefst, teilte der Verbund am Freitag mit.

In dem an SRF-Direktorin Nathalie Wappler adressierten Brief, der auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, fordern die Akademien der Wissenschaften Schweiz die Geschäftsleitung von SRF und SRG auf, von diesen Entscheidungen abzusehen.

Unabhängige Information «von grösster Bedeutung»

Komplexität und Demokratie erforderten angesichts einer Welt, die von Wissenschaft und Technologie geprägt sei, einen verlässlichen Rahmen. Eine fundierte kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen und eine unabhängige Information der Schweizer Bevölkerung seien daher «von grösster Bedeutung». Dies umso mehr in der Schweiz, wo Bürgerinnen und Bürger regelmässig über forschungs- und technologiebezogene Themen abstimmen würden.

Wissenschafts- und Technologie-Themen seien zudem selten eindimensional und benötigten eine tiefgehende Behandlung. Die Wissenschaftsredaktion des Schweizer Radios erfülle diese Aufgabe «in vorbildlicher Weise», heisst es in dem Brief weiter.

Wissenschaftsjournalismus sei Service public. Während viele privaten Medien ihre Wissenschaftsredaktionen mit anderen Ressorts zusammenlegten und verkleinerten, sei eine gut ausgestattete Wissenschaftsredaktion beim SRF wichtiger denn je, denn Dossierkompetenz komme allen Redaktionen und Formaten zugute.

Gerade in Zeiten von Fake News und zunehmend ausgefeilten Desinformationskampagnen seien verlässliche Informationsquellen von zentraler Bedeutung. Die Akademien seien der Ansicht, dass die anstehenden Budgetkürzungen bei Radio und Fernsehen die Fähigkeit der Gesellschaft schwächen werden, aktuelle Herausforderungen mit einer fundierten und vielfältigen Informationsbasis zu bewältigen.

Den Abbau beim Wissenschaftsjournalismus von SRF kritisierten zuvor bereits eine zahlreiche Professorinnen und Professoren und der Schweizer Klub für Wissenschafts­journalismus mit je einem offenen Brief. (sda/nil)