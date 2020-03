Bleiben Sie zuhause: Auch die NZZ druckt das rote Inserat

Blick, Tages-Anzeiger, Schweiz am Wochenende, SonntagsBlick oder SonntagsZeitung: Sie alle und noch weitere Zeitungen haben am Wochenende auf der Front ein augenfälliges rotes Inserat platziert mit der Aufschrift «Bleiben Sie zuhause» (persoenlich.com berichtete). Ringier-CEO Marc Walder postete am Samstag ein Foto der Blätter und kritisierte gleichzeitig: «Alle machten mit, alle! Ausser NZZ. Keine Solidarität, super schwach!».

Nun ist klar, warum die Alte Tante ausscherte: Nicht aus mangelnder Solidarität, denn die «NZZ beteiligt sich gerne an der Aktion: sowohl online als auch auf Seite 2 der Print-Ausgabe vom Montag wurde das Inserat veröffentlicht», schreibt Kommunikationschefin Seta Thakur am Montag auf Anfrage von persoenlich.com. Die Frontseite der NZZ bleibe generell publizistischen Inhalten vorbehalten. (eh)