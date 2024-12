In eigener Sache: Auch über die Festtage persoenlich.com lesen

Radio

Abschaltung von UKW-Radio rückt näher

Abschaltung von UKW-Radio rückt näher

An Silvester endet die UKW-Verbreitung der SRG-Sender. Rund zwei Dutzend Privatradios senden bis 2026 weiter.

An Silvester endet die UKW-Verbreitung der SRG-Sender. Doch rund zwei Dutzend Privatradios in der Schweiz senden weiter via UKW und stellen den Dienst erst spätestens Ende 2026 ein.