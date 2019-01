Für die persoenlich.com-«Younewserinnen» Fabiana Merz Enriquez und Lara Hafner steht der Mittwoch ganz im Zeichen des Besuchs der «Arena»-Redaktion im Leutschenbach. Am Morgen recherchieren und planen die beiden Jungjournalistinnen im «Aussenbüro» in der Kaffeebar Sphères in Zürich: Fabiana stellt Interview-Fragen für YouNews-Moderatorin Sara Beeli zusammen, Lara bereitet sich auf ihre Reportage vor.





«Ich hoffe, ich kann dann spontan auf die Situation reagieren und die richtige Frage im richtigen Moment stellen», gibt Lara zu bedenken. Fabiana wirft ein: «Ich freue mich darauf, in die Rolle der Journalistin zu schlüpfen.» Diese Chance bekomme sie nicht jeden Tag.









Im SRF-Studio angekommen – ausgerüstet mit Notizblock, Smartphone und allerlei Fragen – machen sich die beiden Nachwuchs-Journalistinnen sogleich an die Arbeit. Zuerst lassen sie sich von Franziska Egli, Teamleiterin der «Arena», die Abläufe erklären, anschliessend blicken sie dem Jung-Moderator Luis Baptista bei den Vorbereitungen über die Schulter.









Der beste Tipp, den er von Moderator Jonas Projer für seinen Auftritt am Freitag erhalten habe? «Sich nicht verunsichern lassen und nicht nervös werden. Das wird aber gar nicht so einfach», meint der 16-Jährige aus Bonaduz.



Weiter geht es für Fabiana an den Interview-Termin mit der YouNews-Moderatorin Sara Beeli. Die persoenlich.com-YouNewserin ist nicht die einzige: Auch eine Journalistin der «Zürichsee-Zeitung» will mit der Jung-Moderatorin sprechen.













Gleichzeitig begibt sich Lara auf einen Rundgang durch die «Arena»-Redaktion. Sie spricht mit den YouNews-Redaktoren Katharina Walbrun, Rebecca Doppmann sowie Remi Münger und begleitet die Gruppe ins «Arena»-Studio zu einem ersten Briefing.



Zum krönenden Abschluss tauschen sich Lara und Fabiana mit «Arena»-Moderator Projer aus: «Ich bin absolut beeindruckt, was die Jugendlichen bereits an politischem Wissen mitbringen», lobt er das YouNews-Moderationsteam.



Zu guter Letzt verarbeiten die jungen Frauen ihre Gedanken und das gesammelte Material. «Es war ein total spannender und vielfältiger Tag», resümiert Fabiana und Lara fügt an: «Morgen geht es dann richtig an die Arbeit, ich bin gespannt auf das Resultat.»









Was die Neo-Medienjournalistinnen aus ihren Eindrücken machen, lesen und sehen Sie, liebe persoenlich.com-Leserinnen und Leser, am Freitagmorgen in unserem Newsletter. (as)