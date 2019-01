YouNews: Drei Gymnasiasten moderieren SRF-«Arena»

Die «Arena» vom Freitag, 18. Januar, steht im Zeichen von YouNews, der Schweizer Jugendmedienwoche, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Bei der politischen Diskussionssendung übergibt Jonas Projer das Zepter ganz an die Jugend: So übernehmen die drei Gymnasiasten Sara Beeli aus Meilen, Andrea Marti aus Gipf-Oberfrick und Luis Baptista aus Bonaduz die Moderation und Gesprächsleitung der Jugend-«Arena».

In der Hauptrunde gehen vier Parlamentarier der Bundesratsparteien auf die «Fragen der Jugend» ein. Es sind dies SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann, FDP-Ständerat Ruedi Noser, CVP-Nationalrat Martin Candinas und SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Die Themen der Sendung erarbeiten die drei jungen Moderatoren zusammen mit der «Arena»-Redaktion in der Woche vor der Sendung, unterstützt von drei weiteren Jugendlichen.

«Ich freue mich riesig auf die YouNews-Woche, besonders auf den Auftritt der nächsten Generation von ‹Arena›-Moderatoren. Bühne frei für Sara, Andrea und Luis!», wird Jonas Projer, Leiter Fachredaktion Talk, zitiert. Der 16-jährige Luis gibt zu bedenken: «Ich habe Respekt vor den Redepartnern und dem Publikum, aber auch vor dem Fakt der Liveaufnahme.» Mit einer gründlichen Vorbereitung und der Hilfe der Redaktion sollte sich die Nervosität aber legen, hofft er.

Auch persoenlich.com bekommt Besuch

In der Woche vom 14. bis 20. Januar bieten verschiedene Schweizer Medien bei der zweiten Ausgabe von YouNews Jugendlichen die Gelegenheit, die journalistische Arbeit kennenzulernen (persoenlich.com berichtete).

Auch persoenlich.com erhält kommende Woche Unterstützung: Lara Hafner und Fabiana Merz Enriquez werden auf der Redaktion mitwirken. Unter anderem werden sie das «Arena»-Moderationsteam bei den Vorbereitungen besuchen und auf unserem Online-Portal darüber berichten. (pd/as)