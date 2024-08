K-Tipp/Saldo: Aus dem Trio an der Spitze wird ein Duo

CH Media

Verkauf der St. Galler Immobilie wird geprüft

Verkauf der St. Galler Immobilie wird geprüft

Das Medienunternehmen erwägt, sein Druckerei-Gebäude in St. Gallen Winkeln zu verkaufen.

Das Medienunternehmen erwägt, sein Druckerei-Gebäude in St. Gallen Winkeln zu verkaufen. Am Druckstandort St. Gallen möchte CH Media indes auch in Zukunft festhalten.