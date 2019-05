Deutschland: Axel Springer bestätigt Gespräche mit KKR

Axel Springer hat am Mittwochabend Gespräche mit dem amerikanischen Investor KKR über eine strategische Beteiligung bestätigt. Der Verhandlungsstand sehe vor, dass die Amerikaner zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegten. Ob es zu den beschriebenen Schritten und «anschliessenden gesellschaftsrechtlichen Strukturmassnahmen» komme, sei aus Sicht des Vorstands derzeit offen.

Wie Spiegel.de schreibt, könnte das Ziel der Rückzug des Berliner Medienkonzerns von der Börse sein. Axel Springer sei an der Börse etwa 4,9 Milliarden Euro wert. Die Witwe des Verlegers und ihr langjähriger Vertrauter Mathias Döpfner halten zusammen 45,4 Prozent und wollen ihre Anteile behalten. Die übrigen Anteile, die an KKR gehen könnten, sind laut Spiegel.de an der Börse 2,66 Milliarden Euro wert.

KKR ist in der Schweiz keine unbekannte Firma. Seit 2014 kooperiert sie mit Ringier. Die beiden Unternehmen hatten damals eine langfristige Partnerschaft für die Online-Marktplätze und im Vermarktungsbereich vereinbart (persoenlich.com berichtete). Im Zuge desssen übernahm KKR eine Minderheitsbeteiligung von je 49 Prozent an den Ringier-Tochterunternehmen Scout24 Schweiz AG und Omnimedia AG. Zu Scout 24 gehören die Onlineportale Autoscout24.ch, Motoscout24.ch und Immoscout24.ch sowie die Kleinanzeigenplattform Anibis.ch. Die Anteile an Scout24 hatte KKR dann aber im Frühling 2016 wieder verkauft: an die Mobiliar (persoenlich.com berichtete). (eh)