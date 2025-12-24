20 Minuten: BärnerBär steht künftig solo da

Publiziert am 24.12.2025

Anfang Januar verschwinden die blauen Verteilboxen von 20 Minuten aus dem Stadtbild der Bundesstadt. Der Gratisanzeiger BärnerBär, der sich mit 20 Minuten das Gestell teilte, erscheint weiterhin.

«Die Boxen werden entkoppelt und der BärnerBär wird als Einzelbox weitergenutzt», erklärt Eliane Loum-Gräser, Leiterin Kommunikation bei 20 Minuten, auf Anfrage von persoenlich.com. Das langjährige Paar muss sich also trennen und der BärnerBär künftig auf eigenen Beinen stehen.

20 Minuten hatte ursprünglich ein Printnachfolgeprodukt für die Verteilstellen geprüft, sich dann aber «aufgrund des zu kleinen Potenzials im Werbemarkt» entschieden, per Ende Jahr ganz auf Print zu verzichten und sich voll auf die digitale Zukunft zu fokussieren. Schweizweit werden rund 2800 blaue Boxen abgebaut (persoenlich.com berichtete).

Ein limitiertes Kontingent der 20-Minuten-Verteilboxen wird verkauft, zwei davon kommen zudem ins Landesmuseum in Zürich sowie ins Museum für Kommunikation in Bern – als Zeitzeugen einer Print-Ära. (cbe)