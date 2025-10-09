20 Minuten: Verteilboxen verschwinden Anfang Januar

20 Minuten baut die rund 2800 blauen Verteilboxen Anfang Januar ab. Das bestätigt Kommunikationsleiterin Eliane Loum-Gräser auf Anfrage von persoenlich.com. Damit verschwindet das letzte physische Überbleibsel der einst omnipräsenten Gratiszeitung aus dem öffentlichen Raum.

Das Unternehmen hatte in den letzten Monaten gemeinsam mit möglichen kommerziellen Partnern intensiv ein Printnachfolgeprodukt für die Verteilboxen geprüft. «Aufgrund des zu kleinen Potenzials im Werbemarkt haben wir in der Zwischenzeit entschieden, per Ende Jahr ganz auf Print zu verzichten und uns voll auf die rein digitale Zukunft zu fokussieren», so Loum-Gräser.

Im Juni 2025 hatte 20 Minuten die Einstellung der täglichen Printausgabe per Ende Jahr angekündigt (persoenlich.com berichtete). Damals hiess es noch, man prüfe die weiterführende Nutzung der Distributionsboxen mit einem Printprodukt mit neuem Erscheinungsrhythmus. Diese Option ist nun vom Tisch.

Mit dem Abbau der 20-Minuten-Boxen verschwinden die letzten grossen Zeitungsautomaten aus dem Schweizer Stadtbild. Bereits im Juli 2024 hatte Ringier die rot-gelben SonntagsBlick-Automaten abgebaut, die seit 1969 zum Dorfbild in der Deutschschweiz gehörten.