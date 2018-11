Barfi.ch

Basler Nachrichtenportal ist konkurs

Was sich im Sommer abgezeichnet hat, ist nun Tatsache geworden: Das Online-Portal ist definitiv am Ende. Noch im Sommer hoffte barfi.ch-Gründer Christian Heeb darauf, in allerletzter Minute eine neue Trägerschaft zu finden.

«Mein grösster Fehler war meine inzwischen weltfremde Vorstellung des heutigen Marktes», gestand barfi.ch-Gründer Christian Heeb im August im Interview mit persoenlich.com. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)