RTS: Belegschaft fordert Hilfe von Sommaruga

Die Krise beim Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Belegschaft hat einen Hilferuf an Medienministerin Simonetta Sommaruga abgesetzt. 300 Angestellte hätten bis am Dienstagabend einen Brief unterzeichnet, wie es im Tages-Anzeiger heisst.

Letzte Woche legte das von der SRG beauftragte Anwaltskollektiv seinen Bericht vor (persoenlich.com berichtete). Dieser Bericht bestätige Mängel beim Schutz des Personals, heisst es im Brief. Sommaruga soll nun den SRG-Verwaltungsrat dazu bringen, die Missstände bei RTS lückenlos aufzubereiten. (cbe)