Radio Basilisk: Benjamin Bruni wird Programmleiter

Der Verwaltungsrat der Radio Basilisk Betriebs AG hat Benjamin Bruni zum neuen Programmleiter gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 33-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jean-Luc Wicki an, der Radio Basilisk in den letzten Jahren als Programmleiter «umsichtig und kompetent» geführt habe. Bruni tritt seine Stelle als Programmleiter am 1. Mai 2022 an.

Bruni ist seit 2007 bei Radio Basilisk. Nach seiner Zeit als Redaktor und Sportchef gehört er seit 2015 als Chefredaktor zur Programmleitung und ist für die publizistische Leitung verantwortlich. Der Wechsel entspricht gemäss dem Verwaltungsrat auch dem Wunsch von Jean-Luc Wicki, wie es weiter heisst. Wicki arbeitet seit seiner Rückkehr vor rund sieben Jahren als Programmleiter für Radio Basilisk. Er möchte sich künftig auf seine Aufgaben als Musikchef konzentrieren.

«Ich freue mich, mit Benjamin Bruni einen erfahrenen Radio-Mann als Programmleiter gewonnen zu haben. Zusammen mit unserem breit aufgestellten Team wird er die Marke Radio Basilisk in eine erfolgreiche Zukunft führen», lässt sich Verwaltungsrats-Präsident Matthias Hagemann in der Mitteilung zitieren.

Bruni sagt: «Ich freue mich riesig mit dem tollen Team von Radio Basilisk unseren Sender zu führen. Zusammen mit unseren treuen Werbe- und Event-Partnern möchten wir die Herausforderungen in der Medienbranche angehen und unseren Hörerinnen und Hörern die beste Musik und ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Radio-Programm bieten.» (pd/tim)