SRG: Bieler und Derighetti verlassen Geschäftsleitung

Die Spitze der SRG wird künftig wieder aus acht Mitgliedern bestehen. Das teilte Susanne Wille am Montag mit (persoenlich.com berichtete). Seit Mitte 2022 bestand die Geschäftsleitung (GL) aus total neun Personen. Der Ausbau erfolgte damals, weil mit Larissa Bieler die Direktorin von Swissinfo Einsitz ins Gremium nahm. Sie scheidet nun per Ende März 2026 aus der SRG-Geschäftsleitung aus. Darüber berichteten die CH-Media-Zeitungen als erste.

Als Grund dafür, dass Swissinfo nicht mehr in der GL vertreten sein wird, nennt die SRG auf Anfrage die ausstehenden politischen Entscheide über die Finanzierung des Auslandmandats. Im Rahmen des sogenannten Entlastungspakets 27 soll der Bundesbetrag für Swissinfo wegfallen, was de facto dem Ende des früheren Schweizer Radio Internationals gleichkäme. Bis hierzu Klarheit herrscht, werde Swissinfo nicht mehr als eigene organisatorische (Unternehmens-)Einheit geführt und deshalb auch nicht in der GL vertreten sein, teilt die SRG mit.

SRG dementiert Zusammenhang mit UKW-Abschaltung

Ebenfalls auf Ende März 2026 scheidet Marco Derighetti, der langjährige Direktor Operationen, aus dem Gremium aus. Die CH-Media-Zeitungen nannten als Grund für diesen Entscheid die Rolle Derighettis bei der UKW-Abschaltung, die in seinen Zuständigkeitsbereich fiel. Auf Anfrage dementiert Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation SRG, diese Information. Derighettis Rollenwechsel habe nichts mit seiner Rolle als Projektleiter UKW zu tun. «Die entsprechende Information ist eine Falschmeldung», teilt Berger mit.

Die künftige Direktion Operationen umfasse die beiden bisherigen Abteilungen Produktion und Technik und entspreche nicht mehr dem bisherigen Profil. Die SRG sucht dafür eine passende Person. Marco Derighetti bleibt derweil im Kader der SRG und werde bei der Transformation unterstützend wirken, heisst es.