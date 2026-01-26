Ringier: «Blick Live Quiz» wird wieder eingestellt

Das «Blick Live Quiz» wird am Donnerstag zum letzten Mal durchgeführt. Die Entscheidung, das Format nicht weiterzuführen, basiert auf zwei Faktoren. «Zum einen auf der technischen Komplexität, das Format vollständig aus der eigenen Quiz-App in die Haupt-App und Website von Blick zu integrieren. Zum anderen entwickelten sich die Teilnahme-Zahlen trotz 30'000 App-Downloads nicht in dem Umfang, der eine nachhaltige Monetarisierung ermöglicht hätte», so Daniel Riedel, Mediensprecher von Ringier, auf Anfrage von persoenlich.com.

Das «Blick Live Quiz» war im Herbst 2024 im Rahmen des grossen Relaunches der Blick-App neu lanciert worden. Jeden Dienstag und Donnerstag – später auch häufiger – stellte eine Moderatorin oder ein Moderator ein Dutzend Fragen aus den Bereichen Aktuelles und Allgemeinwissen, manchmal auch zu Spezialgebieten. Wer alle Fragen richtig beantwortete, erhielt einen Anteil des Tagesgewinns, der meist mehrere hundert Franken betrug. Die App und die Teilnahme am Spiel waren kostenlos. Die Teilnehmerzahlen fielen ernüchternd aus: Am vergangenen Donnerstag nahmen etwas über 2000 Personen teil, wie persoenlich.com feststellte.

Bereits 2018/2019 hatte Ringier ein «Blick Live Quiz» angeboten, das damals mit 400'000 Downloads und bis zu 60'000 Teilnehmenden pro Spielrunde Opfer seines eigenen Erfolgs wurde. Die Kosten für das Streaming standen in keinem Verhältnis zu den Erträgen (persoenlich.com berichtete). Mit der Neuauflage sollte sich das ändern, doch bereits nach gut einem Jahr zieht Ringier erneut die Reissleine.

Quiz-App verschwindet

Durch die Einstellung kommt es zu keinen Entlassungen, versichert Ringier. «Das ‹Blick Live Quiz› war nur ein Teil des Aufgabenbereichs des Teams, die bestehenden Rollen bleiben unverändert. Das Team wird sich künftig verstärkt auf die Entwicklung neuer interaktiver Formate konzentrieren», so Riedel.

Die Quiz-App bleibt noch für einige Monate verfügbar, damit Nutzerinnen und Nutzer ihre Gewinne einlösen können. Nach dieser Übergangsphase wird die App eingestellt. Ringier investiert die für das Live Quiz aufgewendeten Ressourcen künftig in die Entwicklung und den Ausbau neuer interaktiver Formate.

«Das ‹Blick Live Quiz› hat bewiesen, dass es in der Community ein Interesse und Potenzial für spielerische und wissensbasierte Formate im Bereich Gamification gibt. Schon heute bieten wir wöchentliche News- und Themen-Quizze an und planen neue interaktive Formate, damit unsere Community auch künftig direkt in der App und auf der Website mit uns interagieren kann», erklärt Riedel. Das Testen neuer digitaler Produkte sowie das Lernen, Anpassen und Weiterentwickeln gehörten fest zur Markenphilosophie und Strategie von Blick.