Ringier: Blick TV geht an den Start

Der digitale Sender Blick TV geht am Montag auf Sendung. Im Viertelstunden-Rhythmus sollen digitale Informationen zu Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung gesendet werden.

Blick TV sendet täglich von 06.00 bis 23.00 Uhr aus zwei neuen Studios im Ringier Pressehaus in Zürich, wie Ringier am Sonntag mitteilte. Aktuell bestehe das Kernteam aus 48 Mitarbeitenden.



Zu sehen sei das neue Angebot auf blick.ch und in der Blick-App. Die mobile Version könne dank eines neuartigen Players sowohl im Hoch- als auch im Querformat geschaut werden. Alle Beiträge würden untertitelt, was die Smartphone-Nutzung unterwegs und den barrierefreien Zugang ermögliche.

Dies war auch eine Vorgabe von Ringier-CEO Marc Walder, wie er gegenüber der NZZ am Sonntag sagte: Blick TV müsse nur auf dem Smartphone erfolgreich sein. Ebenfalls kam das Ziel, bei wichtigen Ereignissen innert 180 Sekunden live sein, von Walder. «Die Nutzer lieben Bewegtbild. Der Werbemarkt liebt Bewegtbild. Darum investieren wir in dieses Projekt», so der 54-Jährige.



Blick TV sei inhaltlich wie räumlich im Newsroom integriert und bilde die ganze Palette der Blick-Themen ab, heisst es weiter in der Mitteilung. Journalistinnen und Journalisten der Blick-Redaktion würden als Korrespondenten und Experten für das Fernsehen mitarbeiten. Für internationale Berichte und Livestreams habe Blick eine Premium-Partnerschaft mit dem weltweit führenden Nachrichtensender CNN.

Die Vermarktung von Blick TV sei erfolgreich angelaufen. Die Hauptverantwortung liegt bei Admeira, die nun komplett in der Hand von Ringier ist. Die Zweitvermarktung läuft über Goldbach Audience. (pd/sda/lol)