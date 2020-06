Ringier: Blick TV verzeichnete Peak im Lockdown

von Edith Hollenstein

Ringier zeigt sich zufrieden mit den ersten Monaten des Vorzeigeprojekts Blick TV. Dies sagte CEO Marc Walder an der Medienkonferenz zu den Jahreszahlen vom Mittwochmittag. Bisheriger Höhepunkt war der Tag, an dem der Bundesrat den Lockdown verkündete: Der Livestream verzeichnete über 1,2 Millionen Views*. Normalerweise sind es über hunderttausend pro Tag. Laut Walder ist man damit «zufrieden bis sehr zufrieden». Diese Zahlen zeigen, dass die Durchschnittszahlen stabil oder etwas tiefer sind als in der ersten Sendewoche. Damals hatte Blick TV nämlich 840'000 Views in der Woche reicht (das entspräche einem Tagesdurchschnitt von 120'000) (persoenlich.com berichtete)

Blick TV, das am 17. Februar 2020 gestartet ist, umfasst neben dem Livestream Videos von 20 bis 50 Sekunden Länge. Diese werden in Beiträge auf Blick digital eingebettet. Zwischen Januar vor dem Start und April ist die Zahl der Video-Views laut Walder von 208'000 auf 295'000 gestiegen. Er zeigte sich damit «mehr als zufrieden» Während im Januar pro Tag im Durchschnitt 21 Videos publiziert wurden, sind es inzwischen 47. Die Verdoppelung ist laut Walder wichtig für die User und für den Werbemarkt.

Nun aber gehe es darum Blick TV zu optimieren. «Momentan sendet Blick TV während 13 Stunden ein laufend aktualisiertes Programm. Wir fragen uns nun, ob das tatsächlich Sinn macht und so weitergehen wird», sagte Walder.





*Als Views zählen alle User, die das Pre-Roll-Ad zu Ende geschaut und so zum redaktionellen Blick-TV-Programm gelangt sind.







Der Artikel wurde ergänzt mit Material von Keystone-SDA.