Ringier

Blick verzichtet auf Erotik-Inserate

«Ruf an», «Triff mich»: Am Mittwoch erscheinen die Sex-Kleinanzeigen zum letzten Mal in der Boulevardzeitung. Auch auf blick.ch gibt es diese Art Inserate nicht mehr. Dadurch verzichtet die Blick-Gruppe auf Einnahmen in der Höhe von rund einer Million Franken pro Jahr.

Fordern auf, eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen: die Erotik-Inserate im Blick. (Bild: persoenlich.com/cbe)