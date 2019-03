Tamedia: Blog-Chefin Gabriela Braun geht

Tamedia muss die Leitung der hauseigenen Blogs neu besetzen. Nach sechs Jahren beim «Tages-Anzeiger» und fünf Jahren als Blog-Chefin hat Gabriela Braun ihre Stelle auf Ende April gekündigt, wie sie auf Anfrage bestätigt. «Mich reizt eine neue Herausforderung. Es ist Zeit für eine Veränderung und ich freue mich auf das Neue», sagt sie dazu.

Im Mai tritt Braun ihre neue Stelle in der Content-Abteilung von Helsana an. Als Redaktorin werde sie dort für die Kundenzeitschriften «Aktuell» und «Ratgeber» sowie den Gesundheitsblog schreiben, sagt sie und fügt an: «Der Job bietet spannende Perspektiven.»

Der Weggang von Braun fällt genau in das 10-jährige Mamablog-Jubiläum. «Ein glücklicher Zufall», wie sie es nennt. Gefeiert werde mit fünf speziellen Postings. Unter anderem werde der allererste Beitrag von Nicole Althaus nochmals publiziert. Nebst dem bekannten Mamablog verantwortet Braun 14 weitere Blogs wie Michèle&Friends, Sweet Home, Outdoor, Von Kopf bis Fuss, Zoom Fotoblog oder History Relaoded.

Braun stiess 2012 zum Mamablog des «Tages-Anzeigers». Im Sommer 2013 übernahm sie offiziell dessen Leitung und schrieb zudem für den Gesellschaftsbund. Im März 2014 kamen schliesslich alle Blogs in ihren Verantwortungsbereich dazu (persoenlich.com berichtete). Davor arbeitete Braun bei der Konsumentenzeitschrift «Gesundheitstipp», war Redaktorin bei der Zeitschrift «Gesundheit Sprechstunde» und News-Reporterin beim «Blick». Sie hat die Ringier Journalistenschule besucht. (wid)