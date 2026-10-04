TeleBielingue: Bundesrat Parmelin eröffnet neues Studio

Publiziert am 04.10.2026

TeleBielingue hatte im März nach einem Rechtsstreit die Konzession und damit die Gebührengelder an Canal B verloren. Mehr als die Hälfte der 40 Festangestellten musste gehen (persoenlich.com berichtete). Seit Juli läuft ein Übergangsprogramm. Am 12. Oktober startet der Nachfolgesender TB2. Er gehört wie Ajour zur Gassmann-Gruppe und soll zweisprachig informieren.

Am Samstag wurden die neuen Studioräumlichkeiten in Biel eingeweiht, wie ajour.ch berichtet. Mit dabei waren Bundesrat Guy Parmelin (SVP) und der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP).

Verleger Stefan Niedermaier bezeichnete den Sender beim Festakt im neuen Studio als ersten sichtbaren Teil einer grossen Transformation der Gruppe, die rund 150 Mitarbeitende beschäftigt.

Zuvor hatte sich Parmelin in einem «Talk Spezial» den Fragen von Werner De Schepper (Chefredaktor Ajour/Bieler Tagblatt) und Patrik Müller (Chefredaktor CH Media) gestellt. Es war sein erstes grosses Interview seit der Rücktrittsankündigung vom Freitag. Zum Schluss enthüllte der Bundesrat zusammen mit Regierungsrat Pierre Alain Schnegg und TB2-Programmleiter Maxence Giebel das neue Logo des Senders. (nil)