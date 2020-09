Die «Strategie 2024» von SRF, künftig stark auf Online zu setzen, beschäftigt nun auch die Politik. Damit verstosse das öffentliche Medienhaus gegen die in der Verfassung verankerte Rücksichtnahme auf die privaten Anbieter, sagt CVP-Nationalrat Philipp Kutter in einem Artikel der NZZ am Sonntag (online nicht verfügbar). «Im Internet steht das gebührenfinanzierte SRF in direkter Konkurrenz mit privaten Medienunternehmen.» Gemeinsam mit Nationalräten aus SVP und FDP will Kutter vom Bundesrat in einer Interpellation wissen, wie dieser sicherstellt, dass die SRG online die Privaten nicht unterminiert.

Sieben Mitunterzeichner

Die sieben Mitunterzeichner sind: Frédéric Borloz, Philipp Matthias Bregy, Franz Grütter, Lars Guggisberg, Romano Marco, Gregor Rutz und Christian Wasserfallen. In der NZZaS kommt zudem der Verlegerverband zu Wort. Geschäftsführer Andreas Häuptli sagt: «Es gibt immer mehr Überschneidungen zwischen den Angeboten von SRF und Privaten.»

Keine Unterstützung hingegen findet der Vorstoss auf der linken Ratsseite. SP-Nationalrat und Medienpolitiker Matthias Aebischer sagt, die Regeln seien klar definiert. Er will der SRG keine weiteren Steine in den Weg legen. «Es braucht eine starke SRG, die einen qualitativ hochstehenden Journalismus betreibt», so Aebischer in der NZZaS.

Die Diskussionen um die SRG-Onlinestrategie waren vor allem deswegen aufgeflammt, weil SRF offenbar plant, mit ihrer News-App den Newsportalen der privaten Schweizer Medienhäuser Marktanteile abzugraben. Bald solle die Hälfte der Deutschschweizer die SRF-News-App täglich nutzen. Dies berichtete kürzlich die NZZ mit Verweis auf interne Informationen (persoenlich.com berichtete).

Eine von «vielen internen Analysen»

Die SRF-Medienstelle teilt gegenüber der NZZaS mit, die NZZ habe aus «einer von vielen internen Analysen» zitiert und nicht aus einem Beschlussdokument. Man wolle die «eigenen Kernangebote im Service public ausbauen, nicht Angebote von Privaten schwächen». Das Ziel von 50 Prozent Nutzern bestätigt sie nicht. SRF werde online auf Audio und Video ausgerichtet bleiben und die Inhalte den Privaten zur Verfügung stellen. Diese könnten das Material dann in ihre Websites einbinden und erst noch im Umfeld Werbung verkaufen. (eh)