Massiver Umbau: So plant SRF die digitale Transformation

von Edith Hollenstein

1. Was passiert mit den Mitarbeitenden und Führungspersonen der bisherigen Abteilungen «Digital» und «Programme», die nun aufgelöst werden?

Die SRF-Mitarbeitenden aus diesen beiden Abteilungen werden den beiden neuen Einheiten Audience und Distribution zugeteilt – passend je nach Fähigkeiten und Aufgaben. Direktorin Nathalie Wappler sagte am späten Donnerstagnachmittag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten auf eine entsprechende Frage: «Die beiden Verantwortlichen Gert von Manteuffel und Robert Ruckstuhl sind in die Prozesse mit eingebunden. Wir werden die Positionen der Abteilungsleitungen ausschreiben und sich hierfür zu bewerben, steht allen frei.»













2. Was ist das für ein Investigativ-Desk, das SRF aufbauen wird?

Mit der überregionalen Recherche-Redaktion, die die SRG in Bern hätte aufbauen wollen, habe das nun geplante Investigativ-Desk nichts zu tun. «Wir werden mit zusätzlichen Leute etwas Zusätzliches aufbauen», sagte TV-Chefredaktor Tristan Brenn an der Telefonkonferenz. Das neue Investigativ-Desk für Polit- und Wirtschaftsthemen sei klar auf digitale Berichterstattung ausgerichtet und keiner Radio-oder TV-Sendung angehängt, sondern im Newsroom angesiedelt. «Wir werden dafür vorwiegend interne Journalisten rekrutieren. Wie viele dafür gesucht werden, sei noch nicht bestimmt, so Brenn. Man werde per 2021 starten und die Grösse des Team hänge von der allgemeinen Finanzlage des Unternehmens ab. Auch wer die Leitung übernimmt, konnte Brenn nicht sagen.







3. Wenn das lineare «Eco» verschwindet: Was passiert mit Moderator Reto Lipp?

SRF setzt zwar die Sendung «Eco» ab, stattdessen soll jedoch ein Wirtschaftstalk-Format entstehen, das ein eher jüngeres Publikum ansprechen soll: «Leute unter 45 Jahren», wie Wappler sagt. Die Wirtschaftsberichterstattung, vor allem das Erklären komplizierter Zusammenhänge, sei ein wichtiger Service-Public-Auftrag, den SRF unbedingt erfüllen wolle. «Wirtschaftsberichterstattung ist wichtig und auch Reto Lipp ist uns wichtig» so Wappler. Und TV-Chefredaktor Brenn ergänzt: «Eco ist eine wichtige Sendung. Wir wollen die Inhalte einem breiteren und jüngeren Publikum zugänglich machen, daher stärken wir die Wirtschaftsberichterstattung auf den digitalen Kanälen stärken.» Reto Lipp werde als Wirtschaftsexperte weiter eine wichtige Rolle spielen und das neue digitale Wirtschaftstalk-Format moderieren.















4. SRF stärkt die Präsenz auf Youtube. Gibt es irgendeine Art Partnerschaft mit Google für die Musikkanäle und die geplante Wissensplattform? Oder ist SRF ganz normaler Kunde respektive Publisher wie andere auch?

«Wir sind ein normaler Publisher wie andere auch. Gerade was Volksmusik und Schlager anbelangt, haben wir gemerkt, wie viele junge Leute sich dafür begeistern», antwortet Direktorin Wappler auf eine entsprechende Frage. Nun wolle SRF etwa mit den durch die Streichung von «Viva Volksmusik» freigewordenen Mitteln die Präsenz auf Youtube ausbauen. «So können wir viel mehr für die Schweizer Volksmusik tun», begründet Wappler. In der Tatsache, dass Youtube respektive Google auf diese Weise von hochwertigen SRF-Inhalten profitieren können, sieht die SRF-Direktorin kein Problem. «Wir müssen dorthin, wo unsere Zielgruppe ist», sagt sie. Und selbstverständlich sei das übergeordnete Ziel dieser Bemühungen, mittelfristig wieder mehr Nutzer auf die eigenen SRF-Kanäle zu holen.















5. Es wird Entlassungen geben: Wie viele Mitarbeitende sind betroffen und wann werden sie informiert?

«Wie viele Mitarbeitenden betroffen sind, kann ich nicht sagen. Es wird Entlassungen geben, doch für unsere digitale Transformation benötigen wir auch neue Kompetenzen», sagt Wappler. Innerhalb des Projektes «SRF 2024», an dessen Ausarbeitung 100 Mitarbeitende eingebunden waren, gebe es ein sehr gut ausgestattetes Weiterbildungsbudget, das es SRF erlaubt, «so vielen Mitarbeitenden wie möglich die Chance zu geben, sich in neue Berufsbilder einzuarbeiten». Wappler erklärt: «Weil dies ein Prozess ist, der Zeit braucht, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viele Mitarbeitenden SRF wird entlassen müssen.» Am 9. Oktober soll es eine weitere Mitarbeitenden-Information geben, an der die Verantwortlichen diesbezüglich mehr werden sagen können.