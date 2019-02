Die Handelsblatt Media Group veräussert den Mediendienst Meedia rückwirkend auf den 1. Februar an die Busch Group um Fachverleger Timo Busch, wie auf meedia.de zu lesen ist. Zudem übernimmt Planet C unter der Leitung der Vorsitzenden der Geschäftsführung Andrea Wasmuth die Redaktion, Gestaltung, Produktion und Vermarktung der Marketingzeitschrift «absatzwirtschaft» sowie des dazugehörigen Onlneportals, welche die Handelsblatt Media Group in Kooperation mit dem Deutschen Marketingverband herausgibt.

Die Gruppe fokussiere sich auf das Thema «Wirtschaftlicher Sachverstand» und sortiert deshalb Teile ihres Portfolios neu, heisst es zu den Beweggründen. «Wir sind eine Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstands. Das steht im Mittelpunkt unserer Zukunftsstrategie. Darum haben wir uns aus strategischen Gründen entschieden, Meedia in andere Hände zu geben», lässt sich Frank Dopheide, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, zitieren.

Zur Busch Group zählen unter anderen die Publikationen «Blickpunkt:Film», «MusikWoche» und «Gamesmarkt». «Mit der Übernahme kommen wir unserem Ziel, die gesamte Creative Community zu vernetzen, einen grossen Schritt näher. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen und auf den weiteren Ausbau der Medienmarke und ihrer Angebote», wird Busch zitiert. (wid)

