Telebasel: CEO Michael Bornhäusser tritt ab

Telebasel und CEO Michael Bornhäusser gehen getrennte Wege. Die Stiftung Telebasel und ihr geschäftsführender Stiftungsrat Michael Bornhäusser haben das Auftragsverhältnis für die Geschäftsführung von Telebasel beendet. Michael Bornhäusser zieht sich aus allen Organen der Stiftung zurück, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit Amtsantritt des neuen Stiftungspräsidenten Nikolaus Tamm habe sich gezeigt, dass keine tragfähige Basis für die weitere Zusammenarbeit mit Michael Bornhäusser bestehe. Die für Ende 2020 geplante Beendigung des CEO-Mandats wird deshalb um ein halbes Jahr vorgezogen.

Anfang Juni hatte die Aktion «Rettet Telebasel» die Machtfülle von Bornhäusser kritisiert und ihn als «untragbar» bezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Bornhäusser war seit 2012 Mitglied des Stiftungsrates und der Delegation der Stiftung Telebasel wie auch seit 2017 auf Mandatsbasis CEO von Telebasel. Die am 6. Juni 2020 personell erneuerte Delegation werde die Neubesetzung der Geschäftsführung sowie die strategischen Entscheidungen bezüglich Weiterentwicklung des Medienunternehmens umgehend an die Hand nehmen. Das Tagesgeschäft werde weiterhin von der erfahrenen und gut eingespielten Geschäftsleitung mit Karin Müller (Chefredaktorin), Pascal Albert (Head of Sales) und Linus Pauls (Head of Operations) verantwortet. (pd/wid)