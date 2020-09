Neue journalistische Ausbildung: CH Media Academy lanciert

Im Frühling 2021 beginnt der erste Zyklus der CH Media Academy, eine zweijährige journalistische Ausbildung in Form eines Volontariats, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. In dieser trimedialen, praxisorientierten Ausbildung wird das journalistische Handwerk in den Bereichen Radio, TV und Online erlernt.

Theoretische Ausbildungsmodule von erfahrenen und praxisorientierten Dozenten ergänzen die Ausbildung. Die CH Media Academy richtet sich an junge und junggebliebene Talente, welche den Einstieg in die elektronische Medienwelt suchen und in diesem Bereich eine breit gefächerte Ausbildung erhalten möchten. Mehr zu den Gründen der Lancierung lesen Sie im persoenlich.com-Interview mit Oliver Steffen.

Ausbildungsstartschuss im März 2021

Die Studierenden absolvieren die Ausbildung bei den regionalen TV- und Radio-Sendern sowie den Online-Medien von CH Media an den fünf Unternehmensstandorten in den Regionen Aarau, Bern, Solothurn, St. Gallen und Zürich. Pro Region bietet CH Media drei Ausbildungsplätze an. Insgesamt starten im nächsten März damit 15 Talente ihre Ausbildung.

Talent Day in Zürich

Ab sofort dürfen sich Interessierte für das neu geschaffene Volontariat bewerben. Die besten Kandidatinnen und Kandidaten werden zum Talent Day vom 7. November 2020 in Zürich eingeladen. Am Talent Day erhalten sie alle Informationen zur Ausbildung, lernen beim Job-Speed-Dating Mitarbeitende von CH Media kennen und haben die Möglichkeit, ihr Talent bei verschiedenen Workshops unter Beweis zu stellen. Die besten Talente schaffen es dann in die CH Media Academy.

Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment CH Media, zur neuen Ausbildung des Medienunternehmens: «Eine fundierte journalistische Ausbildung ist essenziell für einen adäquaten Berufseinstieg in den Journalismus. Mit der CH Media Academy möchten wir die journalistischen Talente von morgen fördern und ihnen eine möglichst praxisorientierte, trimediale Ausbildung bieten.»

Weitere Informationen zur CH Media Academy finden Sie hier. (pd/lol)