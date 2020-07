Zackbum: CH Media publiziert Richtigstellung

Die Schweiz am Wochenende hatte am Samstag als erstes über das neue Medienkritik-Portal Zackbum berichtet. Im Artikel (online nicht verfügbar) heisst es, «der Medienkritiker Kurt W. Zimmermann und die Anwältin Rena Zulauf» würden ebenfalls für das Medium schreiben. Nachdem Kurt W. Zimmermann via Twitter erklärte, nichts von einer Zusammenarbeit gewusst zu haben, will am Mittwoch auch Rena Zulauf klarstellen: Sie arbeite nicht mit dem Portal zusammen und habe auch sonst «in keiner Weise mit dem neuen Magazin zu tun», wie sie gegenüber persoenlich.com sagt.





Zulaufs Intervention hatte dazu geführt, dass CH Media in allen ihren Zeitungen eine Richtigstellung publiziert hatte (siehe oben).

Redaktor Christian Mensch von der Schweiz am Wochenende sagt dazu am Telefon lediglich: «Es war offensichtlich falsch, darum haben wir es korrigiert.» (eh)