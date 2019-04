SRF: Champions-League-Final läuft nur im Radio

SRF wird den diesjährigen Champions-League-Final am 1. Juni im Fernsehen nicht live übertragen, heisst es auf der Website. Im Radio wird das Spiel in voller Länge aus Madrid übertragen. Die schweizweit exklusiven Liverechte der Sendung gingen an Teleclub / Swisscom.

Sport-Leiter Roland Mägerle snimmt dazu auf der SRF-Website Stellung: «Wir haben alles darangesetzt, um auch den Champions-League-Final live bei SRF zeigen zu können. Die SRG hat darum ein sehr gutes Angebot abgegeben. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Swisscom konnten wir aber nicht mithalten». Als gebührenfinanziertes Medienhaus habe es für die SRG eine klar definierte Obergrenze des Gebots gegeben.

Weiter erklärt der Sport-Leiter, dass Teleclub als Pay-TV und Swisscom-Tochter über ganz andere finanzielle Mittel für Sportrechte verfüge. «Im Vergleich zur vergangenen Vertragsperiode hat Teleclub in etwa das Vierfache ausgegeben für die Champions-League-Rechte. Mit dieser Preistreiberei kann und will die SRG nicht mithalten», so Mägerle.

Der Final werde aber im Re-Live-Angebot von SRF erhältlich sein. Die Sendung «Champions League – Goool» findet wie gewohnt nach dem Spiel statt. (log)