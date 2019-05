NZZ am Sonntag: Chanchal Biswas wird neuer Wirtschaftschef

Bei der «NZZ am Sonntag» kommt es zu einem Wechsel bei der Leitung des Ressorts Wirtschaft. Chanchal Biswas kehrt nach einem einjährigen Abstecher beim Worldwebforum zurück zur NZZaS-Redaktion, die er bereits bestens kennt: Von 2002 bis 2007 war er Mitglied des Wirtschaftsressorts, bevor er dem Journalismus kurzzeitig den Rücken kehrte und für einen IT-Dienstleister tätig war (persoenlich.com berichtete).

2010 wurde Biswas Blattmacher und stellvertretender Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Im September 2016 übernahm er zusätzlich die Funktion des Leiters Digital. Chanchal Biswas studierte an der Universität St. Gallen Volks- und Betriebswirtschaft und sammelte erste journalistische Erfahrungen als Volontär beim Wirtschaftsressort der NZZ. «Ich freue mich sehr, dass wir wiederum auf Chanchal Biswas’ ausgezeichnete journalistische Fähigkeiten und seine Führungskompetenz zählen dürfen», wird Luzi Bernet, Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», in einer Mitteilung zitiert.

Biswas übernimmt die Leitung des Ressorts Wirtschaft von Daniel Hug, der die «NZZ am Sonntag» nach 16 intensiven und erfolgreichen Jahren verlässt, um eine strategische Position bei Longines innerhalb der Swatch Group anzutreten. Hug trat 2003 ins Wirtschaftsressort der NZZaS ein, dessen Leiter er 2008 wurde. «Mit seiner hohen Fachkompetenz und Erfahrung hat er die Qualität unserer Wirtschaftsberichterstattung über Jahre geprägt und damit entscheidend zur Etablierung der hervorragenden Reputation unseres Blattes beigetragen», so Bernet. (pd/cbe)